Joaquín e a reforma: "Imaginem que nos qualificamos para a Champions..."

Extremo espanhol de 41 anos quer retirar-se esta época, mas pode mudar de ideias

Joaquín tem uma vasta carreira no futebol (joga no Bétis, passou por Fiorentina, Málaga e Valência e foi internacional espanhol) e aos 41 anos já tem uma ideia de quando poderá reformar-se. Mas não tem certezas e uma ida dos andaluzes à Liga dos Campeões pode fazê-lo mudar de planos.

O jogador de 41 anos, que há duas semanas se tornou no jogador mais velho a marcar um golo nas provas europeias, participou no programa da Antena 3 "El Hormiguero", com o propósito de apresentar o seu novo programa no canal, "Joaquín, o novato", e deu a dica sobre o adeus ao futebol: "É que imagina que nos qualificamos para a Liga dos Campeões..."

O Bétis de Joaquín ocupa o terceiro lugar de La Liga, que dá acesso à Champions, e o experiente extremo sonha com mais um ano no futebol.

Curiosa foi a forma como foi apresentado no programa, com o apresentador Pablo Motos a recordar como era a vida quando começou a carreira: "Ainda estavam de pé as Torres Gémeas, não existia Facebook, nem Twitter nem Instagram. O Borja Iglesias tinha sete anos e o Vinícius tinha acabado de nascer".