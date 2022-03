João Félix volta a faturar na vitória do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid bateu, esta noite, o Cádiz por 2-1 no Wanda Metropolitano, no jogo que inaugurou a jornada 28 da LaLiga, com João Félix a voltar a marcar pelo conjunto da capital espanhola.

Logo aos três minutos, o avançado português aproveitou um autêntico brinde de Jeremías Ledesma, guarda-redes adversário, para, de pé direito, abrir as hostilidades. Perto do intervalo, Álvaro Negredo, experiente avançado espanhol, empatou a contenda, após assistência de Pacha Espino. No segundo tempo, aos 68, o argentino Rodrigo de Paul apontou o segundo golo do triunfo colchonero.

Com esta vitória, o Atlético de Madrid subiu ao terceiro lugar da LaLiga, somando agora 51 pontos, enquanto o Cádiz mantém-se em zona de despromoção, na 18ª posição, com 24.

Na terça-feira, a equipa orientada por Diego Simeone desloca-se a Old Trafford para enfrentar o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, numa partida que decidirá quem passa aos quartos de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão da eliminatória, registou-se um empate a uma bola.