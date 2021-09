João Félix suplente e Griezmann no onze inicial do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid visita o Espanhol este domingo em jogo que marca o regresso de Griezmann à equipa.

João Félix assistirá à estreia do francês Griezmann a partir do banco de suplentes. No onze inicial da equipa comandada pelo argentino Diego Simeoni, o avançado português ficará como opção para o decorrer do jogo com o Espanhol, a partir das 12h00 deste domingo, a contar para a 4.ª jornada da LaLiga.

O onze inicial do Atlético será: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Correa; Griezmann y Luis Suárez. O Espanhol, por sua vez, começará com: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Vidal, Morlanes, Melendo, Darder, Embarba; e Raúl de Tomás.