"João Félix? Se tivermos uma boa oferta, vamos ponderar..."

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, admitiu esta segunda-feira que o clube aguarda por propostas para definir o futuro de João Félix.

O internacional português esteve emprestado ao Chelsea, mas o clube londrino não exerceu o direito de opção, desencadeando notícias sobre outros potenciais interessados.

"[Félix] É jogador do Atlético. Se tivermos uma boa oferta, vamos ponderar. Se não, continuará no Atlético", frisou Cerezo, num dos muitos assuntos despachados, entre os quais a recente votação massiva dos sócios, que expressaram a intenção recuperar o antigo emblema do clube, símbolo que foi alterado em 2017.