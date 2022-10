João Félix não sai do banco e Atlético de Madrid empata em casa

Rayo Vallecano chegou ao empate aos 92 minutos, através de Radamel Falcao.

O Atlético de Madrid recebeu e empatou esta terça-feira com o Rayo Vallecano, 1-1, na 10.ª jornada de La Liga, num jogo em que João Félix não saiu do banco de suplentes.

A formação comandada por Diego Simeone até começou melhor, com Morata a abrir o marcador logo aos 20 minutos do encontro, mas o antigo jogador do FC Porto, Radamel Falcao, na conversão de uma grande penalidade, aos 92', restabeleceu a igualdade, fechando as contas da partida.

O Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar de La Liga, com 20 pontos, menos cinco do que o líder Real Madrid (25), menos dois do que o segundo, Barcelona (22), e mais um do que Bétis e Real Sociedad (quarto e quinto classificados, com 19), todos com menos um jogo disputado do que os colchoneros.