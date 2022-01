João Félix foi titular e saiu antes da reviravolta épica do Atlético

Triunfo por 3-2 diante do Valência, que estava em vantagem até aos minutos finais. Herrera e Felipe foram suplentes utilizados

O Atlético Madrid venceu na receção ao Valência, por 3-2, graças a uma remontada épica com dois golos nos descontos e depois de estar a perder por 2-0, na 22.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

O Valência chegou ao intervalo com dois tentos de avanço, obra do médio norte-americano Yunus Musah, aos 25 minutos, e do avançado Hugo Duro, aos 44, mas o Atlético conseguiu operar a reviravolta na segunda parte.

O avançado brasileiro Matheus Cunha, entrado aos 57, deu início à remontada aos 64 minutos, quando reduziu para 2-1, após assistência do belga Yannick Carrasco.

A vitória foi consumada em período de compensações, quando, no espaço de dois minutos, o Atlético marcou dois golos, aos 90+1 e aos 90+3, pelo argentino Ángel Correa e pelo central Mario Hermoso, respetivamente.

O internacional português João Félix foi titular, mas acabou substituído pelo central brasileiro Felipe, ex-FC Porto, aos 57 minutos, enquanto os seus compatriotas do Valência Thierry Correia e Gonçalo Guedes entraram no onze, com o lateral direito a ser substituído aos 72, por Cristhian Mosquera.

Noutro jogo de hoje da 22.ª jornada, o Sevilha empatou na receção ao Celta de Vigo a dois golos e pode ver o Real Madrid aumentar o avanço na liderança para seis pontos.

A equipa galega surpreendeu o Sevilha na primeira parte, ao fim da qual chegou com dois golos de vantagem, o primeiro pelo ex-benfiquista Franco Cervi, aos 37 minutos, e o segundo pelo internacional espanhol Iago Aspas, aos 40.

Na segunda metade, a equipa andaluza conseguiu minimizar os danos, com dois golos no espaço de três minutos, aos 71 e 74, pelo argentino Papu Gomez e Oliver Torres, ex-FC Porto, respetivamente, ambos lançados ao intervalo.

Por seu lado, o Villarreal recebeu e venceu o Maiorca por 3-0, triunfo iniciado aos 12 minutos com um autogolo do central argentino Franco Russo, e consumado aos 34 e 87, com golos de Manu Trigueros e de Dani Parejo, de penálti.

Em Valência, o Cadiz venceu o Levante por 2-0, com golos do veterano avançado Álvaro Negredo, aos 34 minutos, e do médio Salvi Sanchez, aos 73.

Com os resultados deste sábado, o Sevilha, que soma 46 pontos (22 jogos) pode ver o Real Madrid, que lidera com 49 (21), aumentar a vantagem na liderança para seis pontos, caso vença na receção ao Elche, no domingo, enquanto o Bétis segue em terceiro lugar, com 40 pontos (22), o Atlético Madrid em quarto, com 36 (21) e a Real Sociedad, em quinto, com 33 (20).