João Félix fica em branco e Chelsea perde frente ao Aston Villa

Festa do Aston Villa

Blues caíram para o 11.º lugar da Premier League

O Chelsea, com João Félix a titular, perdeu este sábado por 0-2 na receção ao Aston Villa, em jogo da 29.ª jornada da Premier League.

Aos 18 minutos, o avançado Ollie Watkins aproveitou um atraso de cabeça de Marc Cucurella para fazer um grande chapéu sobre Kepa, inaugurando o marcador.

Na segunda parte, o médio John McGinn aproveitou uma bola solta à entrada da área londrina para rematar com potência, fixando o resultado final aos 56'.

Com a derrota, o Chelsea caiu para a 11.ª posição da Premier League, com 38 pontos, ao passo que o Aston Villa subiu ao nono lugar, com 41.