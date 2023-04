João Félix e não só: Chelsea vai preparando pequena revolução

Blues preparam um verão que terá muitas saídas. Necessidade de equilibrar contas e ausência de futebol europeu devem ditar várias vendas

A viver um autêntico pesadelo, depois de mais de 600 milhões gastos em contratações, o Chelsea prepara um verão que deverá contar com bem mais saídas do que entradas.

Como escreve o AS, o clube tem a necessidade de equilibrar as contas depois de dois defesos com gastos impressionantes. Para além disso, não deverá contar com qualquer euro vindo do futebol europeu, tal é a distância para os lugares de Champions ou, até, de Liga Europa.

João Félix não deverá continuar, informa o diário. O preço que o Atlético de Madrid exige é demasiado alto no entender dos blues, até tendo em conta o pouco impacto do português desde a chegada.

Nkunku é uma contratação já confirmada. Lukaku deve regressar, mas as chegadas não serão muitas mais. Quanto às saídas, para além do internacional português, nomes como Kepa, Azpilicueta, Kovacic, Loftus-Cheek, Havertz, Pulisic, Ziyech, Mount e Aubameyang não têm o lugar garantido. Mesmo Koulibaly e Cucurella, contratados no início da temporada, podem sair caso cheguem propostas interessantes.