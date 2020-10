João Félix e Luis Suárez: uma dupla de costas voltadas com o golo

Mais um empate a zeros do Atlético de Madrid.

O Atlético Madrid empatou em casa com o Villarreal (0-0), na quinta jornada da Liga espanhola de futebol, com a dupla de avançados João Félix e Luis Suárez a voltar a não encontrar o caminho para o golo.

Depois de ter empatado a zero na deslocação ao terreno do Huesca, na estreia da "sociedade' atacante entre os internacionais português e uruguaio, Simeone voltou a lançar Félix (foi substituído aos 76 minutos pelo ex-portista Herrera) e Suárez de início, mas a aposta voltou a não dar frutos em termos de golos.

Isto, depois de o Atlético Madrid ter começado o campeonato com uma goleada de 6-1 ao Granada, em jogo relativo à ronda três da La Liga (os dois primeiros jogos dos colchoneros foram adiados), com Félix, Suárez e Diego Costa na lista de marcadores.

Agora, depois de dois empates seguidos sem golos, a formação da capital espanhola segue no 10.º lugar com cinco pontos, ainda que tenha duas partidas em atraso.

Já o Villarreal, com cinco partidas disputadas, está na liderança provisória da Liga espanhola, com oito pontos (duas vitórias, dois empates e uma derrota).

No outro jogo já disputado este sábado, o internacional português Kevin Rodrigues marcou, em cima dos 90 minutos, o golo da vitória do Eibar no terreno do Valladolid (2-1).

Com a vitória, o Eibar, que ainda não tinha ganhado este ano na La Liga (vinha de uma sequência de três derrotas e um empate na primeira jornada), segue provisoriamente no 13.º lugar com quatro pontos, enquanto o Valladolid continua sem conseguir conquistar uma vitória ao fim de cinco jornadas (dois empates e três derrotas) e está no penúltimo posto da classificação com apenas dois pontos.