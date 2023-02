João Félix e Enzo em novo capítulo da profunda crise do Chelsea

Equipa de Graham Potter voltou a perder, agora no dérbi londrino com o Tottenham.

O Chelsea viveu este domingo mais um capítulo da crise em que vive no campeonato inglês, ao perder em casa do Tottenham, na ronda 25, por dois golos sem resposta. A equipa orientada por Graham Potter já vai na terceira derrotada seguida, juntando o encontro da Champions em Dortmund, e seis jogos sem vencer. Nesse período, foi apenas capaz de apontar um golo, no empate em casa do West Ham.

Com Enzo Fernández e João Félix, rendido ao minuto 83, como titulares, a formação do Chelsea sofreu o primeiro golo nos instantes iniciais da segunda parte, apontado por Skipp, e viu Harry Kane aumentar a vantagem aos 82'.

O desaire deixa o Chelsea na 10.ª posição, com 31 pontos, longe dos lugares de acesso às competições europeias.

Já o Tottenham - Pedro Porro foi lançado nos minutos finais - está no quarto posto, com 45 pontos totalizados.