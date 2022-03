"João Félix continuará irritado comigo, mas com o tempo ele vai agradecer"

Palavras de Simeone depois do bis do português frente ao Bétis.

João Félix está a atravessar um grande momento ao serviço do Atlético, tendo bisado no triunfo por 3-1 em casa do Bétis, jogo da ronda 27 do campeonato espanhol. Diego Simeone, treinador do clube colchonero, falou sobre o português após o encontro de Sevilha.

"Todas as pessoas precisam de tempo. O que exigimos dele é o que está a fazer, ele acrescenta sempre que tem minutos, sejam golos, o um contra um, visão de jogo, a velocidade, jogo de cabeça, trabalho defensivo... Tudo isto é ótimo para ele, não tenho dúvidas. Ele ficará irritado e continuará irritado comigo, mas com o tempo ele, certamente, vai agradecer", afirmou o técnico argentino.