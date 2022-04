João Félix bisa na goleada do Atlético de Madrid

O avançado português chegou à dezena de golos na presente época ao serviço dos colchoneros.

O Atlético de Madrid venceu o Alavés no Wanda Metropolitano por 4-1, em jogo a contar para a jornada 30 da La Liga, com João Félix a ser a grande figura do lado dos rojiblancos, ao bisar na partida.

Logo aos 11 minutos, após um cruzamento da direita do croata Sime Vrsaljko, o internacional português abriu o ativo com um cabeceamento indefensável. Na segunda parte, aos 63", também de cabeça, Gonzalo Escalante repôs a igualdade, depois de uma assistência de Edgar Méndez. Aos 75", de grande penalidade, Luis Suárez (que começou no banco de suplentes, tendo entrado aos 61") voltou a adiantar o Atlético e, volvidos sete minutos, aos 82", João Félix bisou no encontro com um remate de pé direito já dentro da pequena área, conseguindo assim o seu décimo golo da época com a camisola do atual campeão espanhol. Aos 90", assistido por Matheus Cunha, Luis Suárez, isolado e de pé direito, bateu o guarda-redes Fernando Pacheco, também chegou ao bis no encontro e fechou as contas do placard.

Com este triunfo, a equipa orientada por Diego Simeone ultrapassou o Barcelona na tabela classificativa e subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar na liga espanhola, somando 57 pontos. Na próxima terça-feira, dia 5, o Atlético de Madrid desloca-se ao Etihad Stadium para defrontar o Manchester City dos portugueses Rúben Dias (que estará indisponível devido a lesão), João Cancelo e Bernardo Silva, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.