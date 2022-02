João Félix assiste para o golo da vitória do Atlético de Madrid

Felipe foi expulso devido a uma falta violenta

Um golo tardio de Mario Hermoso, após assistência do português João Félix, permitiu a uma equipa do Atlético de Madrid reduzida a 10 vencer por 4-3 na receção ao Getafe, na 24.ª jornada da Liga espanhola.

Após o improvável 3-3 ao intervalo, as melhores expectativas do campeão espanhol sofreram um duro revés aos 58 minutos, quando Felipe foi expulso devido a uma falta violenta, salvando-se graças ao golo marcado pelo defesa aos 89, depois de um passe de cabeça de João Félix, que tinha entrado em campo aos 74.

À grande penalidade desperdiçada pelo colchonero Luis Suárez, aos nove minutos, sucedeu-se uma chuva de golos durante a primeira parte, com alternância no marcador, que foi aberto por Angel Correa, aos 19, tendo Matheus Cunha ampliado a vantagem dos anfitriões, aos 27.

O Getafe virou o resultado a seu favor no curto espaço de 12 minutos, graças ao golo marcado por Borja Maioral (30) e ao "bis" de Enes Unal, na marcação de duas grandes penalidades (37 e 42), mas ainda houve tempo para o Atlético de Madrid igualar, de novo por Correa, aos 45+4.

O Atlético de Madrid, que na ronda anterior tinha perdido por 4-2 no recinto do Barcelona, subiu ao quarto lugar do campeonato, ultrapassando provisoriamente os catalães, agora no quinto posto, enquanto o Getafe ocupa a 15.ª posição.