João Félix apupado e no banco na estreia vitoriosa do Atlético na LaLiga

Avançado português recebeu muitos assobios dos adeptos e não saiu do banco na vitória do Atlético de Madrid frente ao Granada, depois de já ter demonstrado publicamente a intenção de sair do clube e representar o Barcelona.

O Atlético Madrid arrancou esta segunda-feira a Liga espanhola com um triunfo caseiro sobre o Granada, por 3-1, com João Félix, muito assobiado pelos adeptos colchoneros, a assistir ao encontro no banco de suplentes.

Com surpresa, o internacional português, que publicamente já demonstrou o sua intenção de abandonar o clube e representar o Barcelona, foi convocado pelo técnico argentino Diego Simeone, que o obrigou a ficar todo o encontro a ver os seus atuais colegas de equipa a chegarem ao triunfo.

Morata, aos 45+2 minutos, abriu o marcador, mas o Granada, com o guarda-redes André Ferreira na baliza, refez a igualdade, aos 62, por Samu.

Ao contrário de Félix, o holandês Depay saltou do banco para dar nova vantagem ao Atlético, aos 67 minutos, e Llorente acabou com as dúvidas, aos 90+8.

Destaque ainda para Wilson Manafá, ex-lateral do FC Porto, que também ficou pelo banco de suplentes, mas do Granada.

