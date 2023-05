João Cancelo e Sadio Mané estarão mesmo de saída do Bayern

Os dois jogadores parecem não fazer parte dos planos dos bávaros para a próxima temporada

Ambos ingressaram no Bayern esta temporada, mas, ao que parece, João Cancelo, lateral internacional português, e Sadio Mané, atacante internacional senegalês, estão de saída da equipa alemã. A informação é avançada pela "Sky Sports", que explica que os dois jogadores não fazem parte do planeamento de Thomas Tuchel para a próxima temporada.

João Cancelo, atualmente emprestado pela Manchester City, tem uma cláusula de opção de compra estabelecida nos 60 milhões de euros, valor que a equipa alemã não pretende despender nos serviços do atleta. Já Sadio Mané, que esteve envolvido em algumas polémicas esta temporada, entre elas a agressão a Leroy Sané, também está com guia de marcha para deixar o clube. O senegalês tem mercado em Inglaterra e poderá estar de volta à Premier League, com Chelsea e Newcastle a liderarem esta corrida de interesse.

Esta temporada, João Cancelo, emprestado ao clube da Baviera, marcou presença em 19 jogos pelo emblema alemão, onde somou um golo e seis assistências. Sádio Mané foi contratado no início da época por 32 milhões de euros ao Liverpool e não terá justificado a aposta, tendo contabilizado 12 golos e seis assistências em 37 encontros realizados.