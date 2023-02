Joan Laporta: "Salvámos o Barcelona da ruína com decisões valentes"

Joan Laporta, presidente do Barcelona

Presidente do Barcelona fez um balanço do trabalho feito à frente do clube catalão.

A um mês de completar dois anos na presidência do Barcelona, naquela que é a segunda passagem pela liderança do clube, Joan Laporta faz um balanço bastante positivo do trabalho desenvolvido.

"Estamos no bom caminho e o nosso objetivo prioritário é o campeonato, que lideramos. A equipa está em fase de crescimento depois de ser reforçada. A dinâmica é boa. Somos firmes candidatos ao título, mas sabemos que vamos ter de trabalhar muito para o conseguir. O Barcelona recuperou a alegria e está a instalar-se a excelência", afirmou, citado pelo jornal espanhol As.

Os elogios ao treinador Xavi são muitos. "Entende o clube e é tremendamente positivo. Entende o clube sabendo as nossas limitações, nunca nos pediu mais do que aquilo que podemos dar", vincou.

Financeiramente, exaltou: "Salvámos o Barcelona da ruína com decisões valentes. Estamos a alcançar o recorde em contratos de patrocínio."

Isto apesar das dificuldades no recurso ao mercado de transferências. "Deve-se ao limite salarial da Liga. Herdámos um limite de 300/350 milhões. Até hoje reduzimos em 100 milhões e esperamos chegar aos 175 no verão. Mas construímos uma equipa muito competitiva, num equilíbrio difícil. Cada vez que superamos um obstáculo, a Liga muda-nos a norma", rematou.