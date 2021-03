Laporta já elegeu o primeiro alvo do Barcelona e prepara-se para apresentar proposta

A contratação do médio Alaba, que se prepara para abandonar os alemães do Bayern Munique, será um negócio difícil de concretizar, porém, está em marcha desde a semana passada, segundo o AS.

Joan Laporta prepara-se para apresentar uma proposta aos representantes de Alaba, na tentativa de seduzir o médio austríaco do Bayern Munique (Alemanha), 28 anos, para o projeto do Barcelona. Segundo o diário desportivo AS, o recém-eleito presidente do clube catalão reuniu, na semana passada, com Pini Zahavi e Fali Ramadani, os agentes do jogador, a quem terá pedido que esperassem a realização das eleições para apresentar uma proposta.

A concretização do negócio não será fácil, nota o mesmo jornal: o Real Madrid está na corrida e Alaba pretende um prémio de assinatura de valor bastante elevado. As negociações podem agora avançar.