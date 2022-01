Jordán quebra silêncio sobre Bétis-Sevilha: "Eu e a minha família fomos ameaçados"

Joan Jordán foi atingido por um tubo metálico nos oitavos de final da Taça do Rei, na casa do Bétis

Os incidentes dos oitavos de final Taça do Rei, em que o Bétis venceu o Sevilha por 2-1 num jogo que esteve suspenso devido ao comportamento dos adeptos, foram abordados pelo médio, que foi atingido por um tubo metálico arremessado das bancadas dos adeptos da casa, levando à interrupção da partida. Jordán revelou que a família recebeu "ameaças" por conta do sucedido

Joan Jordán renovou contrato com o Sevilha na quinta-feira, assinando um vínculo válido até 2027. Em entrevista ao clube, o médio de 27 anos recordou a infame eliminação do Sevilha na Taça do Rei diante do Bétis, numa partida marcada por distúrbios dos adeptos rivais, que culminaram com o arremesso de um tubo metálico na direção do jogador.

O incidente levou à suspensão da partida, retomada no dia seguinte, apesar dos protestos da equipa adversária, que acusou Julien Lopetegui de ordenar a Jordán que se mantivesse deitado no chão, exagerando a gravidade do golpe. Mais tarde, o Sevilha comunicou que o médio tinha sofrido um traumatismo cranioencefálico por conta do sucedido.

"Até agora fiquei calado, não quis falar. Todos expressaram a sua opinião. Deixo que todos pensem o que quiserem, mas gostaria de esclarecer alguns aspetos. E faço isso para encerrar definitivamente a pergunta, é preciso entender que fui eu que fui agredido e é uma pena que essas coisas aconteçam nos estádios. Devemos transmitir valores e educação às crianças. A nível pessoal, a minha família e eu passámos por momentos difíceis. Fomos ameaçados e isso não deveria acontecer", lamentou Joan Jordán.

O médio espanhol lembrou ainda o primeiro dérbi de Sevilha em que participou, na época 2019/20, apelidando esse embate de "especial". "No meu primeiro clássico contra o Bétis joguei pouco, mas fiquei muito feliz. Ganhámos e foi um dia muito bonito, foi aí que comecei a entender o quão especial essa partida foi para a cidade. Esse jogo marcou-me muito, embora eu [na altura] estivesse surpreso por não ter sido titular", relembrou o número oito do Sevilha.