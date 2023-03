Joachim Low estará interessado no cargo de selecionador do Brasil

Jornal alemão Bild avança interesse do antigo selecionador alemão em ser sucessor de Tite no "Escrete".

O jornal alemão Bild avança esta quarta-feira que Joachim Low, antigo selecionador alemão, está interessado em assumir as rédeas da seleção do Brasil.

Fora dos bancos desde a eliminação da Alemanha nos oitavos de final do Euro'2020 (0-2 frente à Inglaterra), disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, o treinador terá interesse em assumir o comando do "Escrete".

Desde a despedida de Tite, na sequência da derrota do Brasil nos quartos de final do Mundial'2022 (1-2 no desempate por grandes penalidades diante da Croácia), a seleção tem sido liderada de forma interina por Ramon Menezes.

Recorde-se que Joachim Low orientou a Alemanha na inesquecível vitória por 7-1 diante do Brasil, nas meias-finais do Mundial'2014, disputado em solo brasileiro, sagrando-se posteriormente campeão do Mundo.