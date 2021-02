Joachim Low confirma inglês Musiala na seleção da Alemanha... e já em março

Promessa do Bayern vai ser chamado para os três jogos da Alemanha

O selecionador alemão Joachim Low confirmou esta quarta-feira que o inglês Jamal Musiala, de 17 anos, deverá ser chamado para os jogos que a seleção principal da Alemanha vai efetuar no mês de março.

"Creio que o convocaremos em março, especialmente porque o lote de convocados deverá ser maior do que o habitual, tendo em conta que vamos disputar três encontros internacionais em poucos dias. Neste contexto, iremos conhecer-nos melhor", declarou o selecionador alemão sobre um médio que esteve em destaque esta terça-feira, no jogo da Liga dos Campeões entre a Lázio e o Bayern Munique (1-4).

Com apenas 17 anos e 363 dias, Musiala tornou-se no mais jovem de sempre a marcar pelo Bayern nas provas europeias, com um remate colocado à entrada da área, a ilustrar uma personalidade forte e com sede de afirmação.

Já hoje, o futebolista explicou a uma rádio germânica que prefere jogar pela Mannschaft do que pela Inglaterra. "No fundo, ouvi apenas os meus sentimentos", disse o jovem, formado no Chelsea antes de ingressar no Bayern, em 2019.

"Estou satisfeito por ele ter decidido jogar pela Alemanha. Vejo nele um enorme potencial", comentou ainda o selecionador alemão.