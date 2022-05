"Os nossos caminhos deverão separar-se", disse o marroquino.

Raúl Jiménez estará na porta de saída do Wolverhampton. Segundo o "Daily Mail", Bruno Lage quer um avançado de créditos firmados para os Wolves e o mexicano espera um clube onde possa jogar e estar no Mundial deste ano ao serviço do México.

De partida está, também Saiss: "Os nossos caminhos deverão separar-se", disse o central marroquino ao "The Athletic".