Jiménez e o pós-lesão: "Estou a desfrutar do futebol mais do que nunca"

Jiménez voltou a jogar neste verão depois de muitos meses afastado devido à fratura craniana que sofreu na colisão com David Luiz, num jogo com o Arsenal.

O mexicano Raúl Jiménez, do Wolverhampton, orientado pelo treinador português Bruno Lage, garantiu que ficou a gostar ainda mais de futebol, após superar uma grave fratura no crânio, que sofreu em novembro de 2020.

"Agora, estou a desfrutar do futebol mais do que nunca. Porque assim é a vida e nunca se sabe quando vai acabar", disse em entrevista à BBC o avançado mexicano Raúl Jiménez, de 30 anos, que representou o Benfica de 2015 a 2018.

Jiménez, que já se reencontrou com os golos na Premier League, voltou a jogar neste verão depois de muitos meses afastado devido à fratura craniana que sofreu na colisão com o brasileiro ex-benfiquista David Luiz, num jogo com o Arsenal, no Emirates Stadium.

"Durante a pré-temporada tentei evitar as faltas e os contactos nos pontapés de canto, por precaução, mas agora nem penso nisso", disse Jiménez, que marcou o seu primeiro golo oficial, após lesão, no triunfo por 1-0 em casa do Southampton, em 26 de setembro.

O Wolverhampton, orientado pelo treinador português Bruno Lage, ocupa o 11.º lugar da Premier League, com 13 pontos, a nove do líder Chelsea, e neste fim de semana enfrenta o Everton, oitavo, com 14, no seu Estádio Molineux.