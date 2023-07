Jesus tem na mira outro negócio milionário, agora para a baliza

Unai Simón, guarda-redes espanhol, apontado ao Al Hilal.

Garantidas as contratações de Koulibaly, Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Malcolm, todos eles nomes sonantes, o Al Hilal parece também apostado em garantir um reforço de peso para a baliza. O jornal As destaca esta segunda-feira que o emblema saudita, que tem Jorge Jesus como treinador, tem a mira em Unai Simón, guardião internacional espanhol que alinha no Athletic de Bilbau.

A publicação vinca que há contactos entre as partes e informa que o preço do guarda-redes será entre 45 e 50 milhões de euros.

Simón, 26 anos, tem contrato válido até 2025 e todo o percurso ligado ao Athletic. Esteve na mira do Tottenham para render Hugo Lloris, mas o emblema londrino apenas estava disposto a pagar 20 milhões, verba insuficiente para o clube espanhol.