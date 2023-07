Jesus com vida difícil para contratar avançado de Marco Silva

O Al Hilal fez duas propostas aos londrinos, mas foram ambas recusadas, apesar da vontade do jogador em sair.

O sérvio Aleksandar Mitrovic chegou a acordo com o Al Hilal para uma transferência já neste defeso, mas a mesma não pode avançar enquanto o Fulham não der o sim. E a questão é que o clube treinado pelo português Marco Silva terá mesmo rejeitado as duas propostas oficiais que já lhe foram feitas pelo clube de Riade, treinado por Jorge Jesus.

A primeira oferta era no valor de 30 milhões de euros, mas, face à recusa do clube londrino, os sauditas voltaram à carga com uma oferta na ordem dos 35 M€. A "Sky Sports" garante que a vontade do avançado é deixar o Fulham, mas tal pode não ser suficiente, caso a quantia em causa não esteja de acordo com o valor considerado justo pelos cottagers.

Aos 28 anos, Mitrovic soma 111 golos em 205 partidas efetuadas no Fulham, com quem tem contrato por mais três temporadas, até 2026.