Xavi, novo treinador do Barcelona

Jesualdo Ferreira foi treinador de Xavi no Al-Sadd

No dia que Xavi foi apresentado como treinador do Barcelona, sucedendo a Ronald Koeman, Jesualdo Ferreira recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem. "Xavi, o Barcelona sempre foi a sua vida. Que sejas muito feliz agora como treinador. Grande abraço, campeão!", publicou no Instagram.

Recorde-se que o treinador português esteve com Xavi no Al-Sadd, do Catar, de 2015 a 2019.