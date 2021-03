Em Espanha diz-se que Alberto Toril será o treinador que melhor conhece o polémico Jesé

Em Espanha diz-se que Alberto Toril será o treinador que melhor conhece o polémico Jesé. Trabalhou com o avançado, que recentemente passou pelo Sporting, na equipa B do Real Madrid e foi com ele que acabou por destacar-se ao ponto de ascender à formação principal merengue. Entrevistado pelo Goal.com, recorda o passado de Jesé, incluindo o ano em que, segundo Toril, foi "esquecido" por José Mourinho.

Sobre Jesé: "Ele tinha tudo. Fisicamente era uma maravilha: forte, rápido, poderoso, ágil. Tecnicamente, também. Quando chegou, ainda novo, já se podiam ver coisas diferentes nele. Destacou-se ao saber tomar decisões rápidas, com a bola nos pés. Tinha muitas soluções para todas as situações de jogo"

Juventude: "O problema é que chegou muito jovem. Chegou ao Castilla - equipa B do Real Madrid - ainda com idade de juvenil, tinha 17 anos de idade. Só pensava em futebol, mas no final desse ano teve o primeiro filho e isso mudou a personalidade dele. Tornou-se mais maduro e eu senti que ficou melhor".

A sua relação com Mourinho: "O nosso papel era explicar a Mourinho quem tinha melhores hipóteses de entrar na primeira equipa, e Jesé era dos que mais falávamos; mas falávamos também de Carvajal, Morata e Nacho. O que acontece é que muitas vezes os treinadores não querem ser informados sobre quem promover, mas sim decidirem eles próprios, para sentirem que são eles quem descobrem esses talentos. Jesé tinha algum atrito com a personalidade de Mourinho, não sei se ele era injusto para com ele."

Ancelotti deu-lhe oportunidades: "Quando tinha 18 ou 19 anos, ainda muito jovem, Jesé já dominava na segunda divisão. A sua progressão foi enorme. Pouco tempo depois, já se falava sobre se deveria ser opção regular da primeira equipa, em vez de Bale. Ancelotti foi quase obrigado a fazê-lo, imagine como é que o miúdo se estava a sair. Infelizmente, lesionou-se"

PSG, música: "No PSG foi-lhe difícil encontrar novamente o seu lugar, para voltar ao nível em que se encontrava antes. Ele teve uma infeção enquanto estava a recuperar do joelho, o que tornou o processo anormal. Quando não se joga há muito tempo, é difícil. Quando deixou o Real Madrid, a sua vida mudou, com outros interesses, como a música. Isso começou a distorcer a sua vida em relação ao futebol, levou-o à posição em que se encontra agora".