Jérôme Boateng assina com o Lyon por duas temporadas

Redação com Lusa

Alemão, que será companheiro de um internacional português no clube da Ligue 1, estava desempregado desde que saiu do Bayern

O defesa Jérôme Boateng, antigo jogador do Bayern Munique, assinou um contrato com o Lyon para as próximas duas temporadas, anunciou esta quarta-feira o clube francês, em que alinha o guarda-redes português Anthony Lopes.

Boateng, de 32 anos, estava livre para assinar por qualquer clube depois de ter terminado o seu contrato com o Bayern Munique, emblema que representou nas últimas dez épocas.

Com os bávaros, o central conquistou nove vezes a Bundesliga, duas vezes a Liga dos Campeões e, ao serviço da seleção germânica, sagrou-se campeão do mundo em 2014. Formado no Hertha Berlim, Boateng passou ainda por Hamburgo e Manchester City.