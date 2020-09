Jeonbuk vence rival Ulsan e reentra na luta pelo título na Coreia do Sul

José Morais, treinador do Jeonbuk Motors

Redação com Lusa

Equipa orientada por José Morais bateu o rival por 2-1.

O Jeonbuk, campeão sul-coreano treinado pelo português José Morais, alcançou esta terça-feira uma importante vitória na luta pelo título, ao bater em casa o rival Ulsan Hyundai, por 2-1.

Em jogo da 21.ª e penúltima jornada da fase regular da liga sul-coreana, o Jeonbuk conseguiu reduzir para dois pontos a diferença para o líder Ulsan, antes de se entrar na segunda e decisiva fase do campeonato.

Logo aos dois minutos, um cruzamento de Barrow, aliado à simulação de Han Kyo-Won, resultou no 1-0, e, aos 63, a mesma dupla assistiu e marcou - cruzamento do primeiro e finalização do segundo -, num jogo em que o Ulsan reduziu de penálti, aos 90+6, por Júnior Negão.

O Jeonbuk vinha de uma sequência de maus resultados, sem vencer há três jornadas, com duas derrotas e um empate, e hoje conseguiu "recolocar-se" como candidato, numa altura em que a prova está prestes a entrar na fase final.