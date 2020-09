Jeonbuk vence e entra na fase de campeão a dois pontos do rival Ulsan

Redação com Lusa

O Jeonbuk, do português José Morais, segue a dois pontos do rival Ulsan para a fase de campeão na Coreia do Sul.

O Jeonbuk, do português José Morais, segue a dois pontos do rival Ulsan para a fase de campeão na Coreia do Sul, na qual defenderá o título, concluída que ficou a fase regular.

Na última jornada de apuramento, o Jeonbuk venceu este domingo em casa o Busan por 2-0, com golos de Cho Kyu-Sung, aos cinco minutos, e de Gustavo, de grande penalidade, aos 37, mantendo a diferença pontual para o líder Ulsan, que também venceu.

Para o apuramento de campeão estão qualificados o Ulsan (1.º), Jeonbuk (2.º), Pohang (3.º), Sangiu Sangmu (4.º), Daegu (5.º) e Gwangiu (6.º), com as equipas a disputarem mais cinco jornadas, com os pontos trazidos da fase anterior, para definirem o campeão.

José Morais levou o Jeonbuk ao título na última época, num final "in extremis", com a equipa a vencer na derradeira jornada e a garantir o tricampeonato, depois de conquistas em 2017 e 2018, graças a uma derrota do Ulsan.