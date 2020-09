Jeonbuk de José Morais vence e iguala Ulsan na liderança

Um golo do suplente Lee Seung-Ki valeu o triunfo do Jeonbuk sobre o Sangju Sangmu.

O Jeonbuk, do português José Morais, igualou este domingo o Ulsan na liderança do campeonato de futebol da Coreia do Sul, ao vencer fora o Sangju Sangmu por 1-0 e beneficiar do empate do rival.

Um golo do suplente Lee Seung-Ki, aos 70 minutos, cinco depois de entrar em campo, valeu o triunfo do conjunto comandado pelo técnico luso na primeira jornada do grupo de seis equipas que está a lutar pela conquista da prova.

Se o Jeonbuk entrou a ganhar, o Ulsan, que tinha terminado a fase regular com mais dois pontos, ficou-se por um empate a dois no reduto do Saegu, onde virou de 0-1 para 2-1, para, depois, consentir a igualdade aos 90+1 minutos - marcou Park Han-Bin.

Na classificação, e cumpridos 23 jogos, o Ulsan e o Jeonbuk somam ambos 51 pontos, contra 38 do Pohang, que tem menos um jogo disputado, e outros tantos do Sangju Sangmu.

José Morais levou o Jeonbuk ao título na última época, num final "in extremis", com a equipa a vencer na derradeira jornada e a garantir o tricampeonato, depois de conquistas em 2017 e 2018, graças a uma derrota do Ulsan.