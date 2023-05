Jean-Michel Aulas saiu e John Textor passa a ser presidente interino do Lyon

Ao fim de 36 anos, Jean-Michel Aulas deixa de ser presidente do Lyon, passando a ser presidente honorário. John Textor, investidor e dono do clube, é agora o presidente e CEO interino até que seja identificado um novo dirigente.

O empresário norte-americano John Textor é agora o presidente e CEO interino do Lyon. A decisão foi tornada pública esta segunda-feira. Com a saída de Jean-Michel Aulas, que presidiu o emblema francês durante 36 anos, o investidor que adquiriu o clube em dezembro de 2022 vai liderar de forma interina, até "dar tempo para identificar e nomear" um novo nome.

John Textor, que tentou comprar o Benfica, também é o principal investidor do Botafogo, orientado por Luís Castro.

Leia o comunicado na íntegra:

"Na reunião realizada a 5 de maio de 2023, o Conselho de Administração do OL Groupe nomeou o Sr. John Textor como Presidente do Conselho de Administração a partir de 5 de maio de 2023 até ao final do seu mandato como administrador, na sequência da cessação das funções do Sr. Jean-Michel Aulas como Presidente e Diretor Executivo do OL Groupe.

John Textor foi igualmente nomeado Diretor-Geral do OL Groupe a partir de 5 de maio de 2023, por um período transitório, enquanto é identificado e nomeado um novo Diretor-Geral. O Sr. Jean-Michel Aulas será nomeado Presidente Honorário.

O OL Groupe agradece sinceramente ao Sr. Jean-Michel Aulas pelo seu empenho e dedicação sem reservas ao Olympique Lyonnais ao longo de mais de três décadas, durante as quais foram conquistados mais de 50 títulos para as equipas masculina e feminina.

O OL Groupe congratula-se por poder continuar a beneficiar da experiência e da orientação do Sr. Jean-Michel Aulas. Todas as partes interessadas lhe estão gratas pelo seu empenhamento e qualidades de liderança, que permitiram que o clube se tornasse um ator importante do futebol europeu, tanto masculino como feminino.

A prioridade do novo Presidente e Diretor-Geral e do Conselho de Administração será reforçar a posição do ​​​​​​​Olympique Lyonnais na cena futebolística mundial, em conformidade com as mais elevadas ambições da sua ilustre história."