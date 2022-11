Javier Tebas vê "um perigo para todas as ligas europeias, incluindo a portuguesa"

Presidente da Liga espanhola de futebol está convicto de que "não haverá Superliga em 2024" e aborda movimentações como a compra de ações pelo grupo QSI junto do Braga.

O presidente da Liga espanhola de futebol, Javier Tebas, disse esta quarta-feira acreditar de que "não haverá Superliga" em 2024, durante a sua intervenção em um painel da cimeira tecnológica Web Summit, em Lisboa.

"O que vejo nas últimas manifestações dos líderes da Superliga, Florentino Pérez ou Agnelli, é que fazem um diagnóstico errado e, como acontece com os médicos, se falhamos no diagnóstico vamos matar o paciente", começou por defender o dirigente no painel "From defending football for all, to becoming a sports tech powerhouse", no qual reiterou a sua total discordância com o projeto da Superliga Europeia.

Javier Tebas, responsável máximo pela Liga Nacional de Fútbol Profesional, que contempla as duas ligas profissionais de Espanha, criticou abertamente a Superliga e os dirigentes que a defendem, caracterizando-a como "um modelo 'fake', 'light'", que, em seu entender, "não será a solução para o futebol europeu".

O dirigente espanhol, de 60 anos, frisa ainda que a prioridade passará por garantir "o futebol para os adeptos" e que "não possam haver clubes-estado, como o PSG". "Isso não é futebol. Esses clubes não são o centro do futebol," sentenciou Javier Tebas, que, na conferência de imprensa que se seguiu, foi ainda mais longe, aconselhando o CEO da Superliga, Bernd Reichart, a "acordar do sonho", após este ter afirmado existir "uma expectativa razoável" de que a Superliga Europeia poderia ter início na temporada 2024/2025.

O líder da liga profissional espanhola deixou uma garantia: "[Reichart] está a sonhar e tem de acordar para a realidade. Há que ter cuidado quando gente que não tem experiência no futebol tenta dar lições e tirar conclusões que põem em perigo a indústria do futebol na Europa. Não vai haver Superliga em 2024".

Javier Tebas defendeu que "a solução passa por mudar os modelos" em casos concretos e manter como exemplo de sucesso a Liga dos Campeões. "Se a Liga dos Campeões é um êxito, não há que mudar, já que os jovens não a abandonam e continuam a segui-la. Esta é a época em que os jovens mais veem mais futebol. Há que continuar a chegar aos jovens e a todas as gerações para que os adeptos estejam dispostos a pagar para assistir ao futebol", diagnostica o dirigente.

O espanhol apelidou de "fake news, parvoíce e idiotice" o pensamento de que o público mais jovem não está disposto a assistir a um jogo de futebol nos moldes habituais, nomeadamente com noventa minutos de duração, e reiterou a importância de fiscalizar e punir as ações de alguns clubes liderados por grupos económicos milionários e até governamentais em incumprimento com regulamentações como, entre outras, o fair-play financeiro.

"Não critico que Catar, Abu Dhabi ou a Arábia Saudita possam estar no futebol. O que critico é que inventem patrocinadores e transferências que não são reais para cumprirem as normas. Há que cumpri-las e, se tal tivesse sido feito, o City e o PSG não estariam onde estão," acrescentou Tebas, que considerou que movimentações como a compra de ações pelo grupo QSI junto do Braga representam "um perigo para todas as ligas europeias, incluindo a portuguesa".