Javier Tebas responde ao comunicado do Barcelona: "Esclarecido, e vocês?"

Clube catalão pediu a demissão do presidente da Liga espanhola e já teve resposta.

Javier Tebas reagiu nas redes sociais ao comunicado do Barcelona, que exige a demissão do presidente da Liga espanhola. Os catalães, recorde-se, vieram a público condenar o dirigente, que, segundo notícia avançada pelo La Vanguardia, terá enviado provas falsas para condenar o clube e dois dos seus ex-presidentes no "caso Negreira".

"Antes de apresentar a carta ao Ministério Público, o assessor jurídico da La Liga informou a Comissão Delegada a 21 de fevereiro, sobre o conteúdo da carta e os seus documentos. Direito de retificação já foi solicitado ao La Vanguardia. Esclarecido, e vocês?", escreveu Tebas no Twitter.

"A notícia publicada esta segunda-feira pelo La Vanguardia é de uma seriedade que deve alertar todos os clubes de La Liga, devido a práticas que não têm lugar nas funções atribuídas ao presidente da La Liga. Só por este facto, a de desempenhar funções que não lhe competem, embora também por dignidade e respeito pela presidência de La Liga, o Sr. Tebas devia demitir-se do seu cargo", escrevera o Barcelona, num comunicado publicado no seu site oficial.