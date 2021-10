Javier Tebas e Abel Ferreira entre os oradores da Thinking Football Summit em Portugal

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Redação com Lusa

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, estará no evento ao lado do presidente da LaLiga.

O espanhol Javier Tebas, presidente da Liga espanhol de clubes de futebol (LaLiga), é um dos oradores da Thinking Football Summit 2022, evento que decorrerá pela primeira vez em Portugal, em novembro do próximo ano.

A primeira lista de nomes, esta sexta-feira anunciada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), integra também Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, Russel Jones, manager do Wolverhampton e Marcos Motta, advogado desportivo.

São também confirmados como oradores na cimeira, que vai realizar-se no Porto entre os dias 18 e 20 de novembro de 2022, Pedro Proença, presidente da LPFP, Emanuel Medeiros, CEO da SIGA, e os antigos jogadores Nuno Gomes, embaixador da Liga de clubes, e Marcos Senna, embaixador da LaLiga.

Segundo a LPFP, a cimeira será "uma verdadeira montra de luxo do futebol, composta por diversos debates em torno de temáticas estruturantes". A organização pretende abrir o evento ao público e para isso conta com "uma vertente mais "fun", com muitos momentos dedicados aos eSports, estando ainda prevista a existência de passatempos e outras iniciativas".