Javairô Dilrosun reforça Bordéus por empréstimo do Hertha de Berlim

Redação com Lusa

Tem uma internacionalização pelos Países Baixos.

O extremo neerlandês Javairô Dilrosun vai cumprir a temporada 2021/22 no Bordéus, por empréstimo dos alemães do Hertha de Berlim.

"O Bordéus tem o orgulho de anunciar a chegada de Javairô Dilrosun. Ele chega do Hertha de Berlim, da Alemanha, num empréstimo de uma temporada com opção de compra", refere o comunicado.

Internacional pelos Países Baixos numa ocasião, frente à Alemanha (2-2), para a Liga das Nações, em 2018, o ala de 23 anos formou-se no Ajax e no Manchester City, antes de iniciar a carreira de sénior no emblema da capital germânica, pelo qual marcou seis golos em 59 jogos, ao longo de pouco mais de três épocas.

Javairô Dilrosun vai integrar um plantel que conta com cinco jogadores que alinharam na I Liga portuguesa durante a época 2020/21: os defesas Jackson Poroso e Ricardo Mangas (ambos no Boavista), bem como o lateral-esquerdo Gideon Mensah (Vitória de Guimarães), o médio Fransérgio (Sporting de Braga) e o ponta de lança Alberth Elis (Boavista).