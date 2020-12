Jato privado e carrinhas fretadas: revelados mais pormenores da festa da polémica

No Brasil, a mega festa continua a dar muito que falar.

O Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia de covid-19 e, também por esse motivo, a festa de Passagem de Ano alegadamente organizada por Neymar tem sido um dos temas mais falados dos últimos tempos.

Apesar de um dos advogados do internacional brasileiro já ter negado qualquer envolvimento do jogador na organização da festa, garantindo que o mesmo vai passar o Natal com a família, a verdade é que a Imprensa brasileira continua a revelar pormenores da festa "secreta".

De acordo com as informações do país, as modelos Camila Remedy e Fernanda Brum - terão mesmo viajado no jato privado do craque do PSG.

Já a maioria dos restantes convidados, que estarão hospedados em Angra dos Reis, a aproximadamente 50 km do local da festa, deverão deslocar-se para o condomínio Aero Rural, onde os festejos se irão realizar, através de uma frota de carrinhas alugadas por Neymar.