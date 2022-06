Informação avançada esta quinta-feira pelo jornal "The Sun".

O avião privado de Neymar, jogador do PSG, foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência quando estava a chegar ao Brasil, regressado das férias nos Barbados, avança esta terça-feira o jornal "The Sun".

Ainda segundo as mesmas informações, tudo acabou bem, tendo o jato privado - no qual a presença do jogador não foi confirmada - conseguido aterrar em segurança no nordeste brasileiro.

