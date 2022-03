Japão e Arábia Saudita garantem vaga para o Mundial do Catar

Redação com Lusa

A lista de qualificados é agora de 17 seleções e inclui ainda 10 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça) e duas da América do Sul (Argentina e o totalista Brasil)

O Japão e a Arábia Saudita qualificaram-se hoje para a fase final do Mundial de futebol de 2022, face ao triunfo dos nipónicos na Austrália (2-0), na nona jornada da terceira fase de qualificação da zona asiática.

Em Sydney, o suplente Kaoru Mitoma marcou, aos 89 e 90+4 minutos, os golos dos japoneses, que ascenderam à liderança do Grupo B, com 21 pontos, contra 19 da Arábia Saudita, segunda, que joga ainda hoje na China, e 15 da Austrália, terceira, quando falta apenas disputar uma ronda.

O Japão, que contou os 90 minutos com o médio Morita (Sant Clara), está pela sétima vez consecutiva na fase final, que não falha desde a estreia, em 1998, enquanto a Arábia Saudita cumprirá a sexta presença, depois de ter estado de 1994 a 2006 e na edição transata (2018).

Os nipónicos têm como melhor registo o nono lugar de 2002 (0-1 com a Turquia, nos oitavos de final), ano em que foram coanfitriões, enquanto os sauditas chegaram aos "oitavos" em 1994 (1-3 com a Suécia), acabando no 12.º lugar.

Na fase final, Japão e Arábia Saudita juntam-se, nos qualificados da zona asiática, a Irão e Coreia do Sul, que já garantiram os dois primeiros lugares do Grupo A, e ao Qatar, apurado na qualidade de anfitrião.

A Ásia pode ainda atribuir uma sexta vaga, se o vencedor do "play-off" entre os terceiros dos grupos A (Emirados Árabes Unidos, Líbano ou Iraque) e B (Austrália) derrotar num "play-off" intercontinental o quinto colocado da América do Sul.

A seventh successive #WorldCup qualification for the Samurai Blue #WCQ | #WorldCup | @jfa_samuraiblue pic.twitter.com/AtlvkwVHrH - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 24, 2022