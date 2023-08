Jantar com Messi marcado por agressão: "Deram-me um murro na cara"

De acordo com o jornal Daily Mail, um jantar entre o astro argentino e a sua esposa Antonella, David Beckham e a sua mulher Victoria, Sergio Busquets e Jordi Alba ficou marcado por uma agressão por parte de um segurança a um cliente do restaurante, alegadamente por ter tentado tirar uma fotografia ao grupo.

Na sexta-feira, um jantar entre Lionel Messi, a sua esposa Antonella, David Beckham, a sua mulher Victoria, Sergio Busquets e Jordi Alba ficou marcado por um momento em que um cliente do restaurante onde se encontravam, em Miami, foi expulso e agredido por, alegadamente, ter tentado tirar-lhes uma foto.

De acordo com o jornal Daily Mail, as estrelas do Inter Miami não intervieram diretamente na situação, mas um cliente do restaurante japonês de luxo Gekko revelou ter sido esmurrado e expulso por um segurança do estabelecimento, negando que tenha tentado tirar uma fotografia do grupo.

O indivíduo explicou em vídeos nas redes sociais que se encontrava no restaurante a festejar o aniversário da filha e que esse foi o único intuito das fotografias que estavam a tirar.

"Estávamos a tentar tirar uma fotografia aqui, mas depois eles [seguranças] saltaram para cima de nós, expulsaram-nos e deram-me um murro na cara, só porque um de nós estava a tentar tirar uma fotografia com a mulher, não com Beckham ou Messi, nada disso. Era uma coisa de família", defendeu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gekkō (@gekkomiami)