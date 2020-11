Janeiro trará proposta de 60 milhões de euros por Messi, avançam ingleses

Lionel Messi, craque do Barcelona

Novos dados na novela "Lionel Messi-Manchester City".

Os rumores do interesse do Manchester City em Lionel Messi já não são novos, mas desta feita em Inglaterra avançam com novos dados de uma possível proposta.

De acordo com o jornal "The Sun", os citizens estarão a preparar uma oferta entre 55 e 60 milhões de euros para obter os serviços do astro argentino já na próxima janela de transferências, em janeiro.

Tal cenário parece difícil, tendo em conta a situação do emblema blaugrana, que vai tem eleições presidenciais agendadas para o final de janeiro.

No entanto, ainda segundo o "The Sun", o Manchester City poderia incluir Eric García, central desejado pelo clube espanhol, na operação, para conseguir reduzir os valores da transferência e levar o Barcelona a considerar o negócio.