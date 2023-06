James Vardy recusa Arábia Saudita para jogar na segunda divisão

Aos 36 anos, o avançado prefere continuar no Leicester, que desceu ao Championship

James Vardy leva uma vida de ligação ao Leicester, clube com o qual se sagrou campeão inglês, e agora, aos 36 anos, recusou uma proposta da Arábia Saudita para continuar no emblema do coração... na segunda divisão inglesa.

O Leicester desceu ao Championship, mas nem isso fez o goleador duvidar.

Segundo a Sky Sports, Vardy recusou a proposta do Khaleej FC, preferindo cumprir o contrato até 2024 com o Leicester.

Vardy está no Leicester desde 2012 e foi campeão em 2015/16. Considera que a mudança para a Arábia Saudita não é o cenário ideal para a sua família.