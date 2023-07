James Rodríguez tem várias propostas do Brasil

Ex-FC Porto continua sem clube e é pretendido por Bruno Lage no Botafogo e pelo São Paulo

Após vários meses sem clube, depois de ter rescindido com o Olympiacos, James Rodríguez recebeu uma proposta do São Paulo, adiantam vários meios no Brasil. O Globoesporte adianta que o clube de São Paulo está cauteloso, não só pelo alto salário que o jogador pede, como pela concorrência do Botafogo de Bruno Lage, que também já terá apresentado uma proposta.

As conversações decorrem há dias e o São Paulo já terá formalizado a proposta ao criativo colombiano de 32 anos que brilhou no FC Porto, contando depois com passagens por Real Madrid, Mónaco, Everton, Bayern, Al-Rayyan e Olympiacos.

Há cerca de um mês James era dado como certo no Boca Juniors, mas a situação não evoluiu.