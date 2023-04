"James Rodríguez tem de pegar no telefone e dizer que quer jogar aqui"

Botafogo quer o médio colombiano, mas este também tem de evidenciar interesse em rumar ao clube brasileiro.

James Rodríguez rescindiu recentemente com o Olympiacos, da Grécia, e tem uma porta aberta no futebol brasileiro. John Textor, acionista maioritário do clube que tem Luís Castro como treinador, falou sobre o médio colombiano que já brilhou pelo FC Porto.

"Gosto de olhar para esses grandes jogadores, é um caso parecido com Cavani, Zahari... Vejo o James há muitos anos, os meus filhos também. Esses jogadores precisam de querer ser escolhidos, de querer estar aqui, precisam de querer jogar. Ele é ótimo, não sei por que não lhe correu bem no Olympiacos, mas se o grande jogador aparece pelo preço certo...", afirmou Textor após a vitória (2-1) frente ao São Paulo, para a primeira jornada do Brasileirão.

"É verdade que falámos com o representante, mas ele tem de dizer que quer jogar aqui, esse é o momento-chave para mim. Ele tem de pegar no telefone e dizer que quer jogar no Botafogo. Isso ainda não aconteceu. Posso desapontar os adeptos, mas eu não contrato celebridades. Estamos atrás de bons jogadores. Se houver alguma oportunidade que se encaixe no orçamento e que possa ter desenvolvimento, vamos tentar. Assim gastamos 20% do que se gastaria com uma celebridade...", rematou sobre o tema.

James, 31 anos, representou no futebol europeu Mónaco, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton, além de FC Porto e Olympiacos.