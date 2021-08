James Rodríguez dá pista sobre o próximo passo na carreira: "Nunca deixe de crer"

James a caminho do Atlético de Madrid

Médio colombiano publicou uma frase que é o lema do Atlético de Madrid.

Ao que parece, James Rodríguez está a caminho do Atlético de Madrid. O ex-FC Porto publicou na manhã desta terça-feira uma não tão enigmática mensagem na sua conta pessoal no Twitter e deixou animados os adeptos da equipa "rojiblanca".

A estampar um largo sorriso, o jogador de 30 anos escreveu "nunca deixe de crer", um lema conhecido do Atlético de Madrid. Ao lado, um emoji com a palavra em inglês "soon", que significa "em breve".

O colombiano, de 30 anos, tem contrato com o Everton até 2022.