James renasceu na Grécia, mas recusa renovar e já tem interessados

Internacional colombiano que passou pelo FC Porto só tem contrato até ao final desta época

Após estar afastado da elite do futebol durante dois anos e meio, no Al-Rayyan do Catar, James Rodríguez voltou à Europa pela porta do Olympiacos e conseguiu relançar a carreira, aos 31 anos.

O internacional colombiano que passou pelo FC Porto tem contrato só até ao final desta época e o clube grego já o abordou para renovar, mas este terá recusado a ideia, pelo menos para já.

E segundo escreve o Fotomaç, o Besiktas já está a par da situação do criativo e pondera avançar para a sua contratação. Na Turquia escrevem mesmo que James se mostrou recetivo para uma mudança no verão para o Besiktas.

Em 21 partidas pelo Olympiacos, James soma cinco golos e seis assistências.