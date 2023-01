James recorda o dia em que ouviu o que não queria: "Prefiro gente que corra"

Médio colombiano lembra saída do Everton e palavras de Rafa Benítez.

James Rodríguez, médio colombiano que já brilhou no FC Porto, contou, numa conversa no Twitch, a forma como soube que não entrava nas contas de Rafa Benítez no Everton, seguindo-se uma aventura no Catar, ao serviço do Al-Rayyan.

"No primeiro dia da pré-época Benítez disse: 'tu tens 30 anos e eu prefiro gente jovem que corra. Procura clube'. Eu disse que em três meses Rafa Benítez estaria fora, eu sei alguma coisa de futebol. Falávamos em três meses. Três meses depois, estavam em último", contou.

"Fui para o Catar porque no Everton o treinador não me queria e eu não queria ficar sem jogar. Tive alguns problemas físicos e os clubes europeus que me queriam, devido a esses problemas, não me podiam dar um salário como o que tinha. Pensei no Catar porque o Mundial aproximava-se e acreditava que a Colômbia ia marcar presença", acrescentou.

James alinha atualmente na Grécia, ao serviço do Olympiacos. Fez três golos e quatro assistências em 17 jogos até ao momento.