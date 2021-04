James, Quintero e Guarín na mesma imagem: "Apontar é fácil..."

James, Quintero e Guarín, todos eles jogadores com passado no FC Porto

Fredy Guarín foi detido na Colômbia após um episódio de violência em casa dos pais.

Juan Quintero, colombiano que já passou pelo FC Porto, deixou esta sexta-feira uma mensagem nas redes sociais, com palavras de conforto para Fredy Guarín, que foi detido após um episódio de violência doméstica em casa dos pais.

No Instagram, o atual jogador do Shenzhen, da China, publicou uma imagem na qual surge ao lado de James e Guarín. "Apontar é fácil. Cada um sabe o difícil que é. É o padrinho da minha filha. Amo-te irmão", surge escrito.

Jogador do FC Porto entre 2008 e 2011, Guarín foi detido quinta-feira pela polícia em Envigado, após uma altercação com os pais. Depois de alertadas, as autoridades encontraram o antigo médio "num confronto físico com os pais", declarou o diretor da polícia nacional colombiana, Jorge Vargas, citado em comunicado.

Deste conflito resultaram "ferimentos", sem especificar a identidade dos afetados nem o tipo de danos, e um posterior confronto entre Guarín, a polícia e os paramédicos.

Um vídeo disponibilizado pela polícia local mostra o jogador em confronto com um agente.

Guarín, de 34 anos, jogou no Saint-Étienne, FC Porto e Inter, antes de se transferir para a China, regressando à Colômbia no início deste ano para jogar no Millonarios, proveniente do Vasco da Gama.