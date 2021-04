James: "Perguntem a Florentino Pérez por que não me deixou sair para o Atlético"

Jogador do Everton revelou que esteve muito perto de trocar o Real Madrid pelos colchoneros.

James Rodríguez trocou o Real Madrid pelo Everton no mercado de verão de 2020, tendo-se tornado uma das figuras chave da formação comandada por Carlo Ancelotti - o principal responsável para ter rumado a Inglaterra -, levando cinco golos marcados em 21 jogos disputados.

Em entrevista à ESPN, o internacional colombiano revela que esteve muito perto do Atlético, mas que o emblema merengue não permitiu a saída para o rival de Madrid.

"No ano passado, no Real Madrid, joguei pouco. Quando decidi sair do Bayern já tinha algo com outro clube, estava praticamente fechado. Era o Atlético de Madrid, mas o Real Madrid não quis deixar-me sair", começou por contar.

"Falei com Simeone, disse-me que era um jogador super importante, que com ele podia jogar. E eu estava pronto. Perguntem a Florentino Pérez por que não me deixou [sair]. Essas coisas eu não sei", continuou.

"Sabia que com Zidane não ia jogar muito. Não foi um bom ano. Agora que estou no Everton quero demonstrar que estou intacto, e acho que quando fiz as coisas bem, estive a um bom nível", acrescentou, antes de falar sobre Carlo Ancelotti, treinador do Everton.

"Se Carlo [Ancelotti] não estivesse aqui, eu não teria vindo, digo de coração. Ele foi o motivo para ter vindo. Também comecei a conhecer o clube, os que trabalham lá e o que querem, e vi que eram bom e eu também quero ganhar. Carlo foi fundamental para poder chegar e foi bom para mim no Real Madrid e no Bayern", concluiu.