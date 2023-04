James está livre no mercado e o próximo destino pode ser surpreendente

Médio colombiano é desejado na Indonésia.

James Rodríguez rescindiu com o Olympiacos, da Grécia, e é um jogador livre no mercado. O interesse do Botafogo, orientado por Luís Castro, tem sido tema no Brasil, mas há outras opções para o internacional colombiano, algumas improváveis.

De acordo com o Tribun News, o ex-jogador do FC Porto é desejado na Indonésia, onde o Persib Bandung pretenderá fazer de James o mais bem pago do campeonato local.

Fundado em 1933, está em terceiro lugar da liga e no passado recente já teve alguns nomes famosos no plantel: Essien e Carlton Cole.

James, 31 anos, terá também a possibilidade de rumar ao futebol turco, nomeadamente ao Besiktas.