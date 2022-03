James desolado: "Isto não pode voltar a acontecer"

Colombianos terminaram qualificação sul-americana em sexto, falhando o acesso ao Mundial'2022

James Rodríguez reagiu com extrema tristeza à Colômbia não ter conseguido arrecadar um lugar no Mundial'2022 na madrugada desta quarta-feira, após ter vencido a Venezuela (1-0) mas ter assistido à vitória do Peru contra o Paraguai, que garantiu aos peruanos o play-off de acesso à prova diante do vencedor do Austrália-Emirados Árabes Unidos.

"O mais bonito que vivi na minha carreira como futebolista foi assistir a dois mundiais representando a camisola que mais amo, a amarela da minha seleção. Hoje tenho uma dor profunda. Considero que o nosso país tem talento e jogadores para fazer sempre parte do Mundial", começou por escrever o internacional colombiano na descrição da publicação que fez no Instagram.

"Sinto-me triste e não só por mim, mas também pelos meus colegas, que merecem brilhar e sei que têm como. Não sei o que vai acontecer nos próximos anos, não sei se estarei ou não [na seleção]. O que sei é que parte-me o coração perder, incomoda-me não estar qualificado e isto não pode voltar a acontecer", lamentou James, autor do único golo cafetero contra a Venezuela.

Apesar da mágoa, James virou atenção para o futuro da seleção colombiana, apelando à união, de forma a que o "Mundo" volte a assistir ao "talento" da nação sul-americana.

"Desejo que a Colômbia vá a todos os Mundiais, que venham os títulos nas mais distintas competições e categorias. Temos de planificar, unir forças e trabalhar muito, desde a administração ao aspeto mais desportivo, para voltarmos a mostrar ao Mundo a potência e o talento da nossa terra", concluiu o jogador de 30 anos.